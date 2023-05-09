Никас Сафронов об умершем Сергее Дрейдене: «Он был невероятно вкусный»

Российский художник рассказал, что актер рисовал картины с глубоким смыслом и сравнил звезду фильма «Окно в Париж» с Марком Шагалом.

Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал, каким человеком был умерший актер Сергей Дрейден. Комментарий известный портретист дал 5-tv.ru.

«Человек невероятно тонкий, ранимый, душевный, теплый, веселый сказочник. Такой, знаете, искрений в живописи и в жизни. Меняющий работы, имеющий свои принципы, отказывающиеся иногда от театра ради того, чтобы быть свободным. Работая шофером, как он рассказывал, или просто художником на улице. В любом случае ушел трогательный, искренний человек, рисующий актер. Он всегда говорил, что он не художник, рисующий и играющий, а наоборот — актер, который чуть-чуть рисовал», — рассказал Сафронов.

Художник добавил, что Сергея Дрейдена можно сравнить с Марком Шагалом. В свои картины он вкладывал большой смысл. Это глубокие наблюдения из его детства, путешествий и вообще жизни.

«Без таких людей жизнь становится менее цветной и менее интересной. Они создавали какую-то особую детскость <…> Он был невероятно вкусный — с живой энергией, которая передавалась даже через экран, а тем более в театре», — подытожил Никас Сафронов.

О смерти Сергея Дрейдена стало известно 8 мая. Российский и советский актер театра и кино умер на 82-м году жизни. Он известен по ролям в фильмах «Окно в Париж», «Папа», «Блокадный дневник» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на смерть Сергея Дрейдена отреагировала Татьяна Ткач.