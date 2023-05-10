Родившая троих Костенко решилась увеличить грудь: «Доктор сделал разметку»

Решение жены Дмитрия Тарасова вызвало шквал критики со стороны ее подписчиков. Она ответила хейтерам угрозой.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова решилась на операцию по увеличению груди. Об этом Анастасия Костенко сообщила в своем личном блоге, опубликовав видео с подготовкой к предстоящему хирургическому вмешательству.

На кадрах видно, как блогер надевает компрессионное белье и специальную одежду. На видео также показана работа пластического хирурга.

«Доктор сделал разметку. Скоро я проснусь довольная и еще счастливее», — подписала ролик жена Тарасова.

Некоторые подписчики принялись критиковать Анастасию, пишет dni.ru. Многие подчеркнули, что у 29-летней матери троих детей и так замечательная фигура. Другие написали, что ранее Костенко выступала за естественную красоту, и принялись критиковать ее за смену взглядов. Знаменитость не стала молчать.

«Еще раз в сотый раз. Мне уже 11 лет как 18, и я в состоянии принимать решение самостоятельно. Всех потерявших границы ждет безвозвратное путешествие в бан», — пригрозила жена Дмитрия Тарасова.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как Анастасия Костенко раскрыла свой главный страх.