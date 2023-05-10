Родившая троих Костенко решилась увеличить грудь: «Доктор сделал разметку»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Анастасия Костенко резко ответила на критику ее решения увеличить грудь

Родившая троих Костенко решилась увеличить грудь: «Доктор сделал разметку»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Решение жены Дмитрия Тарасова вызвало шквал критики со стороны ее подписчиков. Она ответила хейтерам угрозой.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова решилась на операцию по увеличению груди. Об этом Анастасия Костенко сообщила в своем личном блоге, опубликовав видео с подготовкой к предстоящему хирургическому вмешательству.

На кадрах видно, как блогер надевает компрессионное белье и специальную одежду. На видео также показана работа пластического хирурга.

«Доктор сделал разметку. Скоро я проснусь довольная и еще счастливее», — подписала ролик жена Тарасова.

Некоторые подписчики принялись критиковать Анастасию, пишет dni.ru. Многие подчеркнули, что у 29-летней матери троих детей и так замечательная фигура. Другие написали, что ранее Костенко выступала за естественную красоту, и принялись критиковать ее за смену взглядов. Знаменитость не стала молчать.

«Еще раз в сотый раз. Мне уже 11 лет как 18, и я в состоянии принимать решение самостоятельно. Всех потерявших границы ждет безвозвратное путешествие в бан», — пригрозила жена Дмитрия Тарасова.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, как Анастасия Костенко раскрыла свой главный страх.

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