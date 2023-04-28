«Отказываюсь верить»: Анастасия Костенко раскрыла свой главный страх
Анастасия Костенко назвала своим главным страхом взросление детей
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Жена футболиста Дмитрия Тарасова старается наслаждаться каждым моментом, пока самое страшное еще не наступило.
Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова — модель Анастасия Костенко — призналась, что больше всего на свете боится взросления ее детей. Об этом модель рассказала в личном блоге.
По ее словам, время летит настолько быстро, что она не успевает замечать, как меняются ее дети.
«Как быстро они растут. Отказываюсь верить, что лет через восемь–девять (сын. — Прим. ред.) пробежит мимо и на мою просьбу поцеловать скажет: „Ну, мам!“», — написала Костенко.
Знаменитость добавила, что старается наслаждаться каждым моментом, пока дети еще маленькие.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2017 году. В браке у них родились трое детей: четырехлетняя Милана, трехлетняя Ева и годовалый Алексей. Однако у футболиста есть еще одна дочь от первого брака с Оксаной Тарасовой — 13-летняя Ангелина.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Дмитрий Тарасов почти не видится с детьми.
Читайте также
77%
-0.07 90.20
0.06
Нашли ошибку?