ВС России нанесли сосредоточенный удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 247

Минобороны РФ: ВС России нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ

ВС России нанесли сосредоточенный удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Российские военные добиваются огромных успехов в зоне проведения СВО.

За прошедшие сутки армией РФ был нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.

Сосредоточенные удары пришлись по пунктам временной дислокации резервов противника и складам с боеприпасами.

«Цель удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявил Конашенков.

По его словам, было пресечено выдвижение резервов и доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий. Также за сутки российские военные смогли перехватить три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS и тактическую ракету «Точка-У».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске.

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