Минобороны: Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
В то же время артиллерия и авиация накрыла позиции противника, ликвидировав до 380 боевиков и наемников.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
Штурмовые подразделения армии России за минувшие сутки продолжили вести наступательные действия в западной части Артемовска в ДНР. Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга.
В министерстве подчеркнули, что отрядам была оказана поддержка с воздуха. Российская авиация сковывала боевиков киевского режима на флангах.
Конашенков добавил, что на донецком направлении в результате успешной работы авиации и артиллерии были поражены позиции ВСУ в районах нескольких населенных пунктов республики. Противник был разбит недалеко от населенных пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр. Противник потерял порядка 380 боевиков и наемников на данном направлении, уточнил генерал-лейтенант.
В Минобороны заключили, что ущерб был нанесен не только живой силе, но и технике ВСУ. Противник потерял под Донецком танк, самоходную артиллерийскую установку «Акация», две гаубицы Д-20 и одну Д-30. Также были ликвидированы несколько бронированных машин из арсенала украинской армии и два склада с боеприпасами ВСУ.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах нацистами жителей Артемовска во времена ВОВ.
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