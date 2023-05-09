В день коронации британского монарха Кейт Миддлтон дважды нарушила этикет

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 383

Жена принца Уильяма пристала в необычном образе на церемонии.

В день коронации британского монарха Кейт Миддлтон дважды нарушила этикет

Фото: REUTERS / Anthony Upton

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Во время коронации Карла III герцогиня Кейт Миддлтон не осталась не замеченной. Жена принца Уильяма нарушила несколько правил этикета.

Многие поклонники Виндзоров ждут те времена, когда Кейт станет королевой-консортом. Но и без этого статуса она привлекает к себе внимание. Девушка сделала яркий макияж. Это обычно для нее несвойственно. Об этом сообщил портал The Voice Mag. Особенно выделялась розовая помада на губах Кейт. Королева Елизавета II очень любила этот цвет.

Во время церемонии Миддлтон отказалась от тиары. Вместо нее она надела на голову цветочный венок от своего любимого бренда Alexander McQueen. Этим Кейт нарушила правила этикета во второй раз. На государственных мероприятиях в качестве головного убора следует носить тиары. Так знать показывает свое высокое положение в обществе.

Но говоря про несоблюдение этикета от Кейт, можно вспомнить традиции, которые нарушил Карл III. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что именно сделал не так монарх на своей коронации.

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