Какие традиции на коронации нарушил Карл III

Новоиспеченный король намерен отойти от многовекового регламента.

Карл III нарушил вековые традиции коронации британских монархов. Об этом сообщается в обзорном материале CNN. Новоиспеченный король предпочел более короткую, но более разнообразную церемонию, тем та, что была у его матери.

Неправильные связи

Согласно британским законам, Карл III не имел права на трон, поскольку женат морганатическим браком на Камилле Паркер-Боулз. Женщина находилась в разводе, что и является преградой для вхождения на престол.

Неправильная одежда

Кроме того, Карл III решил отказаться от традиционной одежды в пользу военного мундира. Пользователи сети не оценили такой выбор. Также король запретил всем приглашенным надевать мантии, сделав предпочтение в пользу обычных деловых костюмов.

Неправильный елей

По традиции, перед коронацией происходит церемония помазания. Для этого используется елей, в состав которого входит секрет желез животного циветты. Карл III решил отказаться от традиционного елея, используя состав без животных компонентов.

Неправильное время

На церемонии будет присутствовать принц Гарри. Однако его жена, Меган, герцогиня Сассекская, находится дома в Калифорнии с детьми пары, принцем Арчи, которому шестого мая исполняется четыре года. В традиции Виндзоров было никогда не совмещать важные для семьи мероприятия. Подобное наложение дат говорит об одном: Карл вычеркивает Гарри и его семью из жизни династии.

Неправильная присяга

После коронации члены королевской семьи и пэры традиционно направляются к государю, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Однако на этот раз считается, что только принц Уильям встанет на колени перед королем. Коленопреклонение перед монархом его подданных — пэров и членов королевской семьи — считается «проявлением мужского шовинизма».

Операция «Золотой шар»: самые интересные факты о коронации Карла III

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему британцы отказываются от нового короля. По словам экспертов, Карл III — фигура, символизирующая демократизацию британской монархии, а король в ворохе сопутствующих проблем станет козлом отпущения.