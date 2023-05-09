Число въезжающих в Россию из стран Прибалтики, Финляндии и Польши выросло в разы

Среди жителей стран дальнего зарубежья по визитам в Россию лидируют китайцы.

Число въезжающих в Россию из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши существенно выросло. Об этом сообщает погранслужба Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Уточняется, что за первые три месяца 2023 года в целом число въездов граждан Евросоюза в Россию выросло на 11,8% по сравнению с прошлым годом и составило 113,9 тысяч поездок. Чаще всего к нам приезжали из Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии и Польши.

Так, граждане Финляндии въехали в Россию 23,6 тысячи раз, эстонцы — 20,7 тысячи раз. Это в 3,2 и два раза чаще, чем годом ранее. Поляки стали ездить в Россию чаще на 69%, литовцы — на 42,5%, латвийцы — на 31,7%.

Рванее погранслужба сообщила, что иностранцы стали чаще приезжать в Россию. За первые три месяца 2023 года число посещений ими страны выросло на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший поток приезжих зафиксирован из Узбекистана — 818 тысяч человек, на втором месте Казахстан — 604,5 тысячи, на третьем — Таджикистан — 516,4 тысячи.

Среди жителей стран дальнего зарубежья по визитам в Россию лидируют китайцы. В первом квартале года в страну въехали до 84,2 тысячи граждан КНР. Впрочем, до показателей допандемийного периода пока далеко: в первом квартале 2020 года Россию посетили 113,8 тысячи гостей из Китая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши из-за того, что его отказались пропустить в Россию, где он мечтал построить новую жизнь.