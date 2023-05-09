Блиновская во время суда собрала пять миллионов рублей с подписчиков

По всей видимости, инфоцыганка уверена, что ей все сойдет рук, и не видит причин прикрывать лавочку, даже находясь под арестом.

Отправленная под домашний арест за неуплату налогов почти на миллиард рублей блогер Елена Блиновская умудрилась заработать на своих подписчиках пять миллионов прямо во время суда над ней. Об этом пишет KP.RU.

В публикации говорится, что в день ареста «королевы марафонов» в ее соцсетях появилось сообщение «Эксклюзив» с призывом «узнать все» за тысячу рублей. Заинтригованные подписчики решили, что речь идет о подробностях ареста их «гуру» и поспешили раскошелиться.

По словам блогера Виктории Краснослободцевой, которая разоблачает инфоцыган, желающих заплатить за «эксклюзивную информацию» подписчиков набралось целых пять тысяч. Их всех добавили в закрытый Telegram-чат.

«Нам заявили, что мы оказались в нужное время в нужном месте и пообещали поделиться информацией 3 мая. А когда наступил долгожданный день, оказалось, что эксклюзив — это новость о повышении цен на марафоны. Да, вы все правильно поняли: с людей собрали деньги, чтобы сообщить новый прайс», — рассказала Краснослободцева.

Продавцы марафонов пояснили, что цены не повышались уже пять лет, и пришло время их поднять. Желающим купить два марафона дали скидку в 15%, а тем, кто купит сразу пять, пообещали розыгрыш путевки в Париж, добавила блогер.

Тем же, кто начал возмущаться обманом, инфоцыгане заявили, что никакого продукта никто не обещал, это была «кнопка доверия», которую каждый «нажал со своими целями и ожиданиями».

Иными словами, только на одном сообщении о повышении цен на марафоны посаженная под домашний арест Блиновская заработала пять миллионов рублей, отмечается в статье.

Также авторы указывают, что на сайте арестованной инфоцыганки до сих пор можно купить любой «инфопродукт», а ее команда ищет новых сотрудников. По всей видимости, блогер уверена, что ей все сойдет рук, и не видит причин прикрывать лавочку, даже будучи под судом, делают вывод журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате налогов.