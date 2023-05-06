На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей

Следователи наложили обеспечительные меры на банковские счета блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея в рамках уголовного дела о неуплате налогов. По данным правоохранителей, автор «Марафона желаний» не отчиталась перед государством о реальных доходах — речь идет о сумме около миллиарда рублей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, следователей заинтересовало шесть счетов пары, на которых хранились средства в разной валюте. Арест наложен на сотни миллионов рублей. Свои ячейки у супругов были в четырех известных российских кредитных организациях.

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«В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни миллионов рублей в различной валюте», — сообщил источник.

Блиновская была задержана при попытке бежать из страны на арендованной машине 27 апреля. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 миллионов рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества.

По некоторым данным, Блиновская узнала, что ее счета подвергаются проверке и поспешила оказаться подальше от российских границ. Сейчас «королева инфоцыган» находится под домашним арестом, ей запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом. Несмотря на это, кураторы марафонов продолжают приглашать пользователей, из-за чего домашний арест может превратиться в заключение в СИЗО.

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