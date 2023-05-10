Финансист объяснила, почему женщина должна работать даже при богатом муже

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 12

Финансовый консультант Волкова призвала женщин работать, даже если у мужа хороший доход

Финансист объяснила, почему женщина должна работать даже при богатом муже

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

Читайте нас в: Дзен Новости

Могут ли гармонично развиваться семьи, в которых работает только кто-то один? Или такая модель содержит слишком много рисков?

Финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова рассказала про опасность отношений, в которых «муж работает, а жена красивая». Ее комментарий опубликовал портал «Страсти».

«Эта достаточно опасная история, причем для обеих сторон. Касательно женщин, они никак не защищены от рисков. Пока с мужем все в порядке — все хорошо в их отношениях и в его финансовом положении — конечно, в целом кажется, что все прекрасно. Но сегодня муж есть, а завтра нет. Произойти это может по разным причинам: состояние здоровья, потеря интереса к женщине, потеря целей в жизни», — рассказала Татьяна.

Финансист отметила, что женщине нужно от трех до пяти лет, чтобы найти источник дохода и начать зарабатывать. Желание некоторых женщин стать содержанками, а ряда мужчин жить именно с ними эксперт объяснила детством — именно такие модели поведения в своих чад заложили родители.

Татьяна Волкова убеждена, что такая ситуация опасна и для мужчин. Если супруг регулярно развивается, а его спутница этого не делает, то он начнет терять к ней интерес. Также мужчина может начать ощущать, будто его используют. Или будет оставаться в отношениях из чувства вины или долга. Ничего из этого не пойдет на пользу паре.

«Речь здесь, скорее всего, идет о крайностях: об искажении ролей, и это не про партнерские равные отношения <…> Все мы живем в материальном мире, и каждый должен уметь обеспечивать себя, своих детей или тех, кто от него зависит. Только при таком подходе человек может психологически себя комфортно чувствовать», — подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему женщин привлекает возможность стать содержанкой.

+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

4:40
Весеннее обновление: как выбрать качественную краску для забора
4:35
Финансист объяснила, почему женщина должна работать даже при богатом муже
4:32
Шанс на спасение: как вовремя распознать внутреннее кровотечение
4:21
Ветер в голове: как мотивировать ребенка заниматься в конце учебного года
4:17
Умерла легендарный музыковед Людмила Ковнацкая
4:00
Семен Ранопашец: почему 10 мая считается опасным днем

Сейчас читают

«Мариупольская Мадонна» побывала на Дне Победы в Москве: «Отдать дань уважения»
«Матрос Буденный»: как бывший белорусский партизан подружился с Раулем Кастро
«Фашистов спросить забыли»: Захарова ответила на обвинения в адрес лидеров СНГ
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео