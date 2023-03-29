Вся правда о содержанках: почему некоторых женщин привлекает такой образ жизни

В чем плюсы и минусы полной финансовой зависимости от мужчины?

Что привлекает женщин в жизни главных героинь сериалов, подобных «Содержанкам», где богатые и знаменитые мужчины полностью их обеспечивают? На эту тему в беседе с изданием «Страсти» порассуждала предприниматель Лана Нагорная.

По ее словам, каждая женщина хотя бы раз в жизни представляла, что когда-нибудь встретит богатого мужчину, который разом обеспечит в ее жизни успех, славу и нужные отношения с людьми.

Однако при таком раскладе она зачастую начинает тратить деньги бездумно и бессистемно. А финансовая зависимость от мужчины не дает гарантий на стабильное финансовое состояние в будущем, когда он может исчезнуть.

Более того, в реальности содержанки не имеют никаких тылов, альтернатив в жизни и сильных позиций. Нагорная также подчеркнула, что большие деньги на гарантируют любви.

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