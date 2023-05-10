Огненный шторм прокатился по Курганской области: сгорели сотни домов, погиб 21 человек

Власти Курганской области поддержат семьи погибших во время крупных пожаров в регионе. Люди получат по одному миллиону рублей. Выплаты начнутся в ближайшие дни.

По последним данным, жертвами стихии стал 21 человек. Сгорели сотни домов.

Огненный шторм бушует вот уже несколько дней. Ураганный ветер разносит пламя по огромной территории, выжигая все на своем пути.

Подобная ситуация разворачивается и в соседних Свердловской и Тюменской областях. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова расскажет из зоны бедствия. Смотрите подробности в репортаже.