Иностранные сайты по подбору отелей снова начали принимать оплату с карт россиян

Путешествия по миру стали доступнее — некоторые популярные сайты по подбору отелей и бронированию авиабилетов снова принимают российские карты. Об этом сообщают «Известия».

Такую возможность подтвердили несколько туристических порталов. При этом американские работают только с Visa и Mastercard. А вот китайские принимают любой «пластик», включая карты «Мир».

Успешные покупки подтверждают сами туристы. Но отмечают, что иногда оплата проходит не с первой попытки.

Все еще нельзя расплатиться нашими картами на Booking. Но можно забронировать номер с оплатой на месте наличными. Правда, в таком случае список доступных отелей может сильно сократиться.