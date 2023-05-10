Иностранные сайты по подбору отелей снова начали принимать оплату с карт россиян

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Успешные бронирования подтверждают сами туристы, хотя иногда оплата проходит не с первой попытки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Путешествия по миру стали доступнее — некоторые популярные сайты по подбору отелей и бронированию авиабилетов снова принимают российские карты. Об этом сообщают «Известия».

Такую возможность подтвердили несколько туристических порталов. При этом американские работают только с Visa и Mastercard. А вот китайские принимают любой «пластик», включая карты «Мир».

Успешные покупки подтверждают сами туристы. Но отмечают, что иногда оплата проходит не с первой попытки.

Все еще нельзя расплатиться нашими картами на Booking. Но можно забронировать номер с оплатой на месте наличными. Правда, в таком случае список доступных отелей может сильно сократиться.

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