Десятки боевиков ВСУ умерли от отравления подаренными пельменями

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 2 600

RT: Десятки военных ВСУ умерли от отравления пельменями от волонтеров

Десятки боевиков ВСУ умерли от отравления подаренными пельменями

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Продукты украинским военнослужащим передали волонтеры.

Десятки украинских боевиков смертельно отравились пельменями, переданными им волонтерами. Об этом сообщает телеканал RT.

Уточняется, что ситуация раскрылась после прослушивания голосовых сообщений из телефона ликвидированного украинского военного. В них говорилось о передаче неизвестными волонтерами партии пельменей военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады украинских войск.

Также сообщалось, что после употребления пельменей личному составу бригады стало плохо. От отравления продуктами скончались 40 боевиков.

Что стало причиной массовой смерти — намеренное отравление или плохое качество пельменей — не уточняется. Говорится лишь, что после этого происшествия украинским подразделениям запретили принимать гуманитарную помощь от неизвестных волонтеров.

В январе комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициировал проверку минобороны Украины после сообщений о закупках продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Депутатам стало известно об «астрономических наценках» в закупках военного ведомства продуктов для солдат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинских военных чиновников уличили в незаконном обогащении на продовольствии для армии.

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