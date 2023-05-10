Минздрав России предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 196

Почти половина специалистов хотят передать свои обязанности. Зачем?

Минздрав России предложил передать часть обязанностей врачей медсестрам

Фото: www.globallookpress.com

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В России планируют перераспределить некоторые медицинские задачи от врачей к среднему медицинскому персоналу. Соответствующие рекомендации подготовил центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава, пишет «Коммерсантъ».

В частности, предлагается передать среднему медперсоналу ряд важных задач участкового терапевта. Например, подготовку списка пациентов для диспансеризации. Также медсестрам разрешат самим проводить медосмотр и наблюдение за состоянием поступившего с хроническим заболеванием. Более того, они смогут применять медикаментозные методы лечения таких пациентов. Еще среднему медперсоналу передадут обязанности по посещению маломобильных пациентов на дому, а также организовывать школы здоровья.

В Минздраве считают, что такие нововведения помогут улучшить доступность медицинской помощи без потери качества, а также позволит уделять врачам больше времени на работу с их пациентами. К слову, среди медсестер данную идею поддерживают меньше 10%.

До этого стало известно о том, что в России зафиксирована нехватка среднего медперсонала. В настоящий момент она достигла порядка 77 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему дефицит медсестер — одна из главных угроз безопасности пациентов.

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