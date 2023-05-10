Неизвестные пытались поджечь самолет Су-24 в Новосибирске

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 123

Двух подозреваемых в совершении преступления уже вовсю ищут.

Неизвестные пытались поджечь самолет Су-24 в Новосибирске

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В Новосибирске неизвестные пытались поджечь самолет Су-24, который находился на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

При мониторинге социальных сетей сотрудники ФСБ нашли видео от имени Всенародного движения «Легион свобода России», где совершается поджог самолета. Сразу после этого силовики начали проверку на территории завода, в ходе которой обнаружили самолет Су-24 без явных повреждений, но со следами горючей жидкости под левым задним шасси. Недалеко от него было повреждено ограждение — сетка рабицы.

Правоохранительные органы уже просмотрели записи с камер наблюдения. Оказалось, что 8 мая около 08:00 двое неизвестных прошли на территорию завода со стороны железнодорожной станции «Новосибирск-Восточный» в направлении станции «Иня-Восточная». Преступников уже ищут.

Известно, что летательный аппарат 1990 года выпуска был законсервирован и поставлен там на место хранения 3 мая 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Африке пилот долетел до аэродрома на горящем Су-25.

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