В Африке пилот долетел до аэродрома на горящем Су-25

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Настоящий подвиг в Африке совершили пилот и его боевая машина.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Скрынников; 5-tv.ru

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Военный самолет Су-25 советского производства вновь доказал свою надежность.

Пилот вооруженных сил Демократической республики Конго нарушил воздушное пространство Руанды и был подбит. Однако, несмотря на прямое попадание, самолет с горящим топливным баком сумел долететь до аэродрома и успешно приземлиться.

Сам пилот не пострадал и самостоятельно покинул все еще горящий истребитель, после чего пожар быстро потушили.

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