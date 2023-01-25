В Африке пилот долетел до аэродрома на горящем Су-25

Военный самолет Су-25 советского производства вновь доказал свою надежность.

Пилот вооруженных сил Демократической республики Конго нарушил воздушное пространство Руанды и был подбит. Однако, несмотря на прямое попадание, самолет с горящим топливным баком сумел долететь до аэродрома и успешно приземлиться.

Сам пилот не пострадал и самостоятельно покинул все еще горящий истребитель, после чего пожар быстро потушили.