Анна Азарова объяснила, почему уехала из России десять лет назад

Некогда успешная карьера была неожиданно прервана по собственной инициативе звезды.

У звезды «Дорогой Маши Березиной» и «Дня выборов» актрисы Анны Азаровой была успешная карьера, ее называли одной из самых красивых женщин российского кинематографа. Но ей в итоге пришлось сделать выбор в пользу семьи: после рождения четырех детей она ушла из кино и посвятила себя материнству, пишет StarHit.

«Я испытала полноценное погружение в материнство. Получился длинный сериал, в котором я десять лет играла главную роль мамы», — отмечает актриса.

Знаменитость добавила, что внезапный отъезд за рубеж требовался для ее сына, у которого были проблемы с глазом. А те уровни медицины и лечения, которые были необходимы, находились в другой стране.

Затем Азарова и ее дети очень привязались к хорошему климату. К тому же, у актрисы родилась еще одна дочь, с которой она не хотела терять связь. Поэтому за рубежом пришлось задержаться дольше, чем планировалось.

Вернувшись в Россию, Азарова вновь захотела оказаться на экране. Уже 15 мая выйдет новый сериал «Звездный суд» с ее участием.

Она сыграет судью на скандальном процессе. Ее коллегами по съемочной площадке стали Максим Лагашкин, Игорь Верник и Мария Горбань.

«Когда я оказалась на площадке, то сначала пребывала в полной растерянности. Сидела с большими глазами два съемочных дня, наблюдала за происходящим со стороны, можно сказать, была в замороженном состоянии», — рассказывает Азарова о своих эмоциях после возвращения в кино.

Но, несмотря на трудности, актриса признается, что очень счастлива и планирует остаться.

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