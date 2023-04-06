Элина Камирен оставила дочь в России, а сама уехала в Дубай делать бизнес

Звезда проекта «Дом-2» решила, что новая жизнь должна начаться в другой стране. Но почему именно ОАЭ?

Элина Камирен, прославившаяся благодаря проекту «Дом-2», решила начать новую жизнь, но уже не в России. Девушка призналась в интервью StarHit.ru, что думала о переезде в другую страну уже давно и, наконец, решилась.

Изначально знаменитость пыталась получить американскую визу, но ей отказали в выдаче. Ее выбор пал на Эмираты, куда она и отправилась первым же рейсом. Сейчас Элина живет в отеле, но уже подбирает себе квартиру, изучает местный быт и вникает в мир инвестиций и продаж. По ее словам, она планирует заняться бизнесом и уже собрала команду единомышленников.

Однако поклонники заметили, что звезда «Дом-2» оставила дочь в России и занимается своей новой жизнью в полном одиночестве.

«Дочь приедет попозже, ей нужно закончить учебный год. Окончательное решение по ребенку не принято», — заявила Камирен.

Плюс ко всему, у дочери Александры все-таки есть отец — Александр Задойнов, который может быть не согласен с отъездом своего чада в другую страну. По мнению самой Камирен, он вряд ли будет против, но пока этот вопрос между ними даже не обсуждался. К тому же, утверждает знаменитость, отец не особо увлечен жизнью своего ребенка и даже не платит алименты. Именно поэтому Александра живет сейчас с бабушкой и дедушкой в Сочи.

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