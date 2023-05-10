«Транснефть» сообщила о попытке теракта на брянском участке «Дружбы»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

Ответственные службы устанавливают детали произошедшего.

«Транснефть» сообщила о попытке теракта на брянском участке «Дружбы»

Фото: www.globallookpress.com / Joerg Carstensen

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Компания «Транснефть» сообщила о попытке теракта в отношении нефтепровода «Дружба». Уточняется, что инцидент был зафиксирован на наливном пункте трубопровода «Брянск».

В организации отметили, что в результате инцидента пострадавших нет. Ответственные службы устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Нить нефтепровода «Дружба» в прошлом неоднократно атаковали со стороны Украины. Также в Брянской области ранее сообщали о попытках беспилотников ВСУ напасть на территорию объекта.

Нефтепровод «Дружба» начинается в Самарской области, проходя через Брянск, а затем разделяется на северный участок, проходящий по белорусской, польской и немецкой территориям, и южный, куда входят территории Украины, Чехии, Словакии и Венгрии.

Ранее 5-tv.ru писал, что губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона ВСУ на нефтестанцию.

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