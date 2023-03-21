Губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона ВСУ на нефтестанцию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 63

В результате атаки украинского беспилотника никто не пострадал.

Губернатор Брянской области сообщил об атаке дрона ВСУ на нефтестанцию

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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В Брянской области сообщили, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков», входящей в структуру нефтепровода «Дружба». Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале.

Он предупредил о вынужденных мерах отключения электричества в населенных пунктах региона для осуществления оперативных мероприятий после нападения украинской стороны. После проведения всех мероприятий электроснабжение будет вновь запущено, уточнил Богомаз.

Источник «Известий» также сообщил, что пострадавших в результате атаки дрона ВСУ нет.

Ранее уже сообщалось о попытке киевского режима обстрелять «Новозыбков». 1 февраля украинский снаряд попал на территорию станции, однако серьезного ущерба нанесено не было. Повреждения были устранены в процессе ремонтных работ. О пострадавших не сообщалось.

15 марта в районе нефтеперекачивающей станции были найдены взрывные устройства. Орудия были сброшены с помощью дронов. Повреждений станции зафиксировано не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородской областью.

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