Посла России вызвали в МИД Польши, ему вручили ноту протеста

Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту протеста. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

«Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле отреагировали на недопущение посла РФ в Польше Сергея Андреева к возложению цветов на мемориальное кладбище и переименование страной Калининграда.