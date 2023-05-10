Посла России вызвали в МИД Польши, ему вручили ноту протеста

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 887

Что предъявили польские власти российскому дипломату?

Посла России вызвали в МИД Польши, ему вручили ноту протеста

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Посол России Сергей Андреев был вызван в МИД Польши, ему вручили ноту протеста. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

«Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши», — уточнил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Кремле отреагировали на недопущение посла РФ в Польше Сергея Андреева к возложению цветов на мемориальное кладбище и переименование страной Калининграда.

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