Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Грузию

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31

Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии

Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Грузию

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Указ, утративший силу, запрещал осуществлять воздушные перевозки на территорию страны.

Глава РФ Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию. Уточняется, что отменены ограничения также и на продажи туров в страну. Информация об этом появилась на официальном правовом интернет-портале.

Указ о разрешении полетов для российских авиакомпаний был подписан президентом. Уточняется, что запрет действовал с 21 июня 2019 года. На протяжении почти четырех лет российские компании не могли осуществлять авиаперевозки напрямую из России в Грузию.

Туроператорам и турагентам также разрешено реализовывать путешествия клиентов на территорию Грузии. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Известно, что в тот же день, 10 мая, Путин отменил визы для грузинских граждан. Документ необходимо будет получать лицам, которые планируют приехать в РФ на срок более чем 90 дней, а также тем, кто въезжает в страну для получения образования или работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что иностранцы стали приезжать в Россию на 17% чаще.

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