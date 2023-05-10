Шесть человек погибли из-за атаки пчел-убийц в Никарагуа

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Рита Миронова
Рита Миронова 40

Встречу с пчелиными ульями в овраге пережили не все пассажиры.

Шесть человек погибли из-за атаки пчел-убийц в Никарагуа

Фото: www.globallookpress.com / Ingo Schulz

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Пчелы-убийцы напали на людей после страшного ДТП в Никарагуа. Как сообщает телеканал TN8, в общине Лос-Агуакаталес автобус с 25 пассажирами упал в овраг, в котором находились пчелиные ульи.

Из-за ошибки водителя люди подверглись атаке насекомых: шесть человек, в числе которых был ребенок младше восьми лет, погибли.

Еще 17 пассажиров автобуса пострадали и были госпитализированы. Спасатели не сразу смогли помочь им, так как автобус был окружен огромным роем пчел, из-за которых пробраться внутрь салона и вытащить людей было невозможно.

У пострадавших зафиксировали моментальную кожную реакцию, в частности, в виде крапивницы. Помимо этого, после атаки пчел у людей появилась одышка, отекли язык и горло, а также начались рвота и судороги. В течение десяти дней у них, как уточняется, еще могут появиться головокружение и слабый пульс, не исключается и возможная потеря сознания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что постельные клопы заживо съели американца в тюрьме.

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