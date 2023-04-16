Постельные клопы заживо съели американца в тюрьме

Мужчина из Атланты по имени Лашон Томпсон умер в тюрьме после того, как его заживо съели постельные клопы. Такой новостью поделилось издание The Guardian.

В материале утверждается, что Томпсон был заключен в тюрьму округа Фултон в Атланте по обвинению в неком правонарушении. Сотрудники указали, что у него есть проблемы с психическим здоровьем, но отметили, что он физически здоров.

Через три месяца после ареста Томпсон был обнаружен мертвым среди грязи и насекомых.

«И у них был план отвезти его в больницу, но он так и не осуществился. Сотрудники тюрьмы нашли его мертвым, съеденным этими постельными клопами», — заявил адвокат семьи скончавшегося.

При этом семья Томпсона, проживающая в Алабаме, не знала, что мужчина был заключен в тюрьму. Родственники узнали об этом только тогда, когда власти уведомили их о его смерти.

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Вскрытие не установило причину остановки сердца. Однако врачи отметили «чрезвычайно большое» количество мелких насекомых на теле Томпсона, а также обнаружили огромное количество клопов в камере Томпсона.

Сейчас семья мужчины призывает к проведению расследования его смерти, а также закрытию местной тюрьмы. Пока им удалось добиться того, что офис шерифа округа Фултон выделил 500 000 долларов на борьбу с паразитами.

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