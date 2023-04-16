Постельные клопы заживо съели американца в тюрьме

|
Алексей Панков
Алексей Панков 20

Родственники скончавшегося требуют провести расследование его гибели.

Постельные клопы заживо съели американца в тюрьме

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Digfoto; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мужчина из Атланты по имени Лашон Томпсон умер в тюрьме после того, как его заживо съели постельные клопы. Такой новостью поделилось издание The Guardian.

В материале утверждается, что Томпсон был заключен в тюрьму округа Фултон в Атланте по обвинению в неком правонарушении. Сотрудники указали, что у него есть проблемы с психическим здоровьем, но отметили, что он физически здоров.

Через три месяца после ареста Томпсон был обнаружен мертвым среди грязи и насекомых.

«И у них был план отвезти его в больницу, но он так и не осуществился. Сотрудники тюрьмы нашли его мертвым, съеденным этими постельными клопами», — заявил адвокат семьи скончавшегося.

При этом семья Томпсона, проживающая в Алабаме, не знала, что мужчина был заключен в тюрьму. Родственники узнали об этом только тогда, когда власти уведомили их о его смерти.

Челябинский «лесопарковый маньяк», отсидевший почти 20 лет, может быть невиновен

Вскрытие не установило причину остановки сердца. Однако врачи отметили «чрезвычайно большое» количество мелких насекомых на теле Томпсона, а также обнаружили огромное количество клопов в камере Томпсона.

Сейчас семья мужчины призывает к проведению расследования его смерти, а также закрытию местной тюрьмы. Пока им удалось добиться того, что офис шерифа округа Фултон выделил 500 000 долларов на борьбу с паразитами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемого в утечках документов Пентагона могут приговорить к 15 годам тюрьмы.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.50
-0.18 90.16
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
«Укусил местный мужик»: Самбурская пожаловалась на токсичную рану
14:21
Постельные клопы заживо съели американца в тюрьме
13:54
«Больше года»: Алексей Макаров тайно женился на молодой стюардессе
13:31
Битва на истощение: США сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ
13:15
«Копите-копите»: Григорий Лепс назвал стоимость услуги «Тамада на свадьбе»
12:57
Бегут, а мы догоняем: кадры боев сил РФ за железнодорожный узел в Артемовске

Сейчас читают

Пушилин пообещал «ответ» обстрелявшим Донецк в пасхальную ночь
Зона полного контакта: российские войска добивают ВСУ в Артемовске
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Лежать на диване и меньше разговаривать: SHAMAN об отдыхе между турами

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео