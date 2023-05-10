«Очередная провокация!»: как президент Грузии отреагировала на отмену виз в РФ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 154

Президент Грузии Зурабишвили: отмена визового режима — провокация со стороны России

«Очередная провокация!»: как президент Грузии отреагировала на отмену виз в РФ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Кто-то оказался недоволен решением президента России. Почему?

Отмена визового режима с Россией просто неприемлемо и является провокацией. Об этом заявила на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — написала Зурабишвили.

Сегодня, 10 мая, глава РФ Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию и отменил визовый режим для граждан той страны. Запрет действовал с 21 июня 2019 года. На протяжении почти четырех лет российские компании не могли осуществлять авиаперевозки напрямую из России в Грузию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российским авиакомпаниям разрешили полеты в Грузию.





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