«Очередная провокация!»: как президент Грузии отреагировала на отмену виз в РФ

Кто-то оказался недоволен решением президента России. Почему?

Отмена визового режима с Россией просто неприемлемо и является провокацией. Об этом заявила на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!» — написала Зурабишвили.

Сегодня, 10 мая, глава РФ Владимир Путин снял запрет на полеты авиакомпаний РФ в Грузию и отменил визовый режим для граждан той страны. Запрет действовал с 21 июня 2019 года. На протяжении почти четырех лет российские компании не могли осуществлять авиаперевозки напрямую из России в Грузию.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российским авиакомпаниям разрешили полеты в Грузию.











