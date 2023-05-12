«Не их место»: Дубцова раскритиковала пришедших после нее участников «Фабрики звезд»

Певица убеждена, что жалобы участников на телепроект обусловлены их внутренними комплексами. Надо было просто работать, в частности, как Тимати.

Певица Ирина Дубцова раскритиковала участников «Фабрики звезд», которые пришли на проект после нее и теперь его критикуют. Своими чувствами артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на гала-концерте, посвященном 20-летию музыкального реалити-шоу.

«Тем, кто стесняется, не хочет говорить о том, что он был на проекте — я считаю, что это какие-то комплексы внутренние. Неуверенность в себе, обида за то, что не сложилось. А не сложилось, возможно, потому что это не их место в жизни. Они должны были стать врачами, юристами — кем-то другим», — заявила Ирина Дубцова.

По мнению певицы, успех выпускников «Фабрики звезд», о которых не забыли после окончания проекта, объясняется их трудолюбием.

«Мне хотелось реализоваться как автору. Мне хотелось реализоваться как поэту-песеннику, как певице. С этой целью я и пришла на „Фабрику звезд“. <…> Из нашего сезона: я, Доминик Джокер, Тимати — мы работали в отличие от тех ребят на проекте, у которых как раз дальше ничего не пошло. <…> Я нон-стоп была в наушниках, я писала песни», — объяснила Дубцова.

По словам артистки, на проект брали людей «из толпы» — деньги не играли никакой роли.

Ранее 5-tv.ru писал, как Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой.