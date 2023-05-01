Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 27 865

Доминик Джокер назвал хайп одним из инструментов для становления звездой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Выпускник «Фабрики звезд» поделился своими методами становления знаменитостью.

На пути к славе и популярности нужно пользоваться несколькими инструментами, которые могут помочь в становлении звездой. Певец и продюсер Доминик Джокер поделился своими методами в беседе с 5-tv.ru на гала-концерте, посвященном 20-летию «Фабрики звезд».

«Вы думаете, хайп случайно появился? Нет, это тоже один из инструментов, но у кого-то это работает, а у кого-то не работает», — отметил музыкант.

При этом, по его словам, человек может обладать талантом, знать все тайны хитов и пиара, но этого может быть недостаточно. Если звезды встанут по-другому, подчеркнул Джокер, человек может оказаться не в том месте и не в то время, а значит это не увидят люди или тот, кто может помочь в продвижении.

На «Фабрику звезд», например, брали начинающих артистов, которые уже успели показать себя на сцене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие качества помогли Долиной достичь вершины.

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