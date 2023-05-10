В Челябинской области задержан местный житель по подозрению в терроризме

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 96

Подозреваемый пытался призвать пользователей в интернете к совершению запрещенных действий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; СУ СК России по Челябинской области; 5-tv.ru

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В Челябинской области был задержан местный житель по подозрению в совершении террористической деятельности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии СК, подозреваемый разместил в интернете высказывания, побуждающие к совершению террористических действий. На данный момент мужчина задержан, возбуждено уголовное дело и избирается мера пресечения.

До этого стало известно о том, что ФСБ России задержала несколько членов агентурной сети Главного управления разведки Украины, планировавших совершить на территории Крыма серию диверсионно-террористических актов. Один из задержанных при помощи шантажа и подкупа осуществлял вербовку участников глубоко законспирированной агентурной группы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как были задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк».

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