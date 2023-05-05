Задержаны диверсанты, планировавшие устроить в России фейковую акцию «Небесный полк»

Сегодня удалось пресечь такую акцию украинской разведки в России, которую кроме как иезуитской назвать трудно. Задержаны организатор акции небесный полк.

Они предлагали запускать в регионах России — в первую очередь приграничных — воздушные шарики в честь погибших на войне. Организаторы прямо говорили: лучше использовать красочные фигуры или связать обычные лентами из фольги. В этом и кроется главный подвох.

Еще во Вторую мировую были придуманы дипольные отражатели — простейшие полоски из фольги, рассыпанные с самолета. Они давали засветку на экране радаров. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок оценил реальную опасность дутой акции памяти.

К визиту силовиков тут явно готовы не были. Но именно в этом загородном доме велась настоящая подрывная работа. Информационная. Компьютеры и телефоны — ключевое. Именно через них российский сегмент интернета накануне заполнили призывы устроить некие особые акции на 9 Мая. А вот одна из участниц сетки, Елена Эдуардовна спокойно и отчетливо признается.

«Я редактировала посты, которые выкладывались на различных ресурсах. Их количество я могу оценить — от 50 до 150 ресурсов. Большинство из них Мальцева* было? Если он мне давал „админки“, наверное, это мальцевские ресурсы», — заявила она.

Речь об иноагенте Вячеславе Мальцеве. Создателе признанной террористической организации «Артподготовка»**, фигуранте нескольких уголовных дел. Он сбежал из России шесть лет назад сразу после предъявления обвинений. И уже из-за границы продолжал призывы к насильственному свержению государственного строя России. Он активно поддерживал Майдан и общался с украинскими неонацистами. Но кроме этого создал сеть, сразу несколько участников которой были задержаны накануне.

Через соцсети приверженцы террористической организации рассылали призывы утром 9 Мая запустить в небо над крупными городами связки воздушных шаров — обязательно перевязанные фольгой.

В распространяемых листовках акция называется «Небесный полк». И авторы утверждают, она — альтернатива шествию «Бессмертного полка». Но в исполкоме общероссийского движения нам подтвердили: никакого отношения к настоящему «Бессмертному полку» эти призывы не имеют.

«Мы не имеем никакого отношения к этой акции. Акция „Небесный полк“ никакого отношения к акции „Бессмертный полк“ не имеет, и формат, который предлагает, — не наш, наши форматы можно увидеть на сайте», — объяснила руководитель исполкома ООД «Бессмертный полк России».

Они рассылали письма в школы, прикидываясь настоящим «Бессмертным Полком». Минобрнауки уже предупредило учреждения о дезинформации. А еще призывали выйти с шарами всех, кто хочет отметить 9 Мая. Играли на доверии людей, которые действительно хотели почтить память героев Великой Отечественной. Но на самом деле — поддерживали угрозы украинских радикалов: надеялись, что фольга на шариках поможет киевскому режиму устроить провокации или даже атаки в День Победы. Воздушные шары, клей, фольга, якобы дезориентируют радары ПВО. Но такое сработать не может.

«Конечно, реального ущерба системе ПВО они не нанесут. И смысл здесь другой. Привлечь внимание к себе», — объяснил политолог Юрий Светов.

Подобные приемы действительно использовали англичане во время Второй мировой. Самолет разбрасывал полоски фольги, которые могли отвлечь оператора РЛС. Но сейчас системы принципиально другие. А вот у террористической организации, которая пытается вывести людей на улицы, цели могут быть очень разнообразные — от дезориентации спецслужб до провоцирования беспорядков.

Террористическая организация «Артподготовка» иноагента Мальцева — сеть разветвленная. Сотни каналов распространения, несколько десятков тысяч аудитория. Есть те, кто распространяет информацию, те, кто собирает данные о силовиках и расположении российских войск. И акция на 9 Мая должна была стать одной из самых громких. Но правоохранители помешали. В шести регионах России задержали сразу несколько человек. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

* — признан иноагентом в России.

** — запрещенная в РФ террористическая организация.