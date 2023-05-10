Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ из запаса

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 323

Правительству и органам исполнительной власти субъектов глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий.

Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ из запаса

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном призыве российских граждан из запаса на военные сборы. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе отмечается, что граждане могут быть направлены на сборы в Вооруженные силы РФ, войска Росгвардии, органы госохраны или ФСБ. Ответственными за соблюдение всем необходимых мероприятий назначены правительство РФ и другие органы исполнительной власти, в том числе в регионах.

Указ вступил в силу со дня его обнародования.

Военные сборы российских граждан, пребывающих в запасе, проходят ежегодно. Они проводятся с целью поднятия уровня навыков и знаний военнообязанных россиян. В сборах принимают участие те, кто уже прошел военную службу в рядах российской армии, а также те, кто имел отсрочку или был освобожден от нее. Также в мероприятиях задействованы выпускники военных кафедр.

Ранее 5-tv.ru писал, что Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса.

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Береги здоровье! Китайский совет дня на среду, 10 мая

Последние новости

18:28
Буланова развенчала образ Аллегровой как «шальной императрицы»
18:22
Захарова: власти Берлина не должны сомневаться в решении Нюрнбергского трибунала
18:13
В Стамбуле начались переговоры по зерновой сделке между РФ, Украиной и Турцией
18:08
Умер звезда сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман
18:07
В Финляндии продают остров Ранкки с военными укреплениями у границы с РФ
18:03
«Производственное объединение»: употребление наркотиков стало нормой для ВСУ

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Военный эксперт назвал количество сил ВСУ, готовых для контрнаступления
Деменция и неадекватность: как мороженое влияет на разум Байдена
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео