Что ценнее: почему не стоит класть смартфон экраном вниз

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 48

Эксперт Ситнов: Класть смартфон экраном вниз опасно из-за рисков царапин

Что ценнее: почему не стоит класть смартфон экраном вниз

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Спасти любимый гаджет может только простое решение.

У владельцев смартфонов часто возникают споры о том, как лучше класть телефон на стол. Эксперт по гаджетам, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов рассказал Газете.ру, как правильно обращаться с техникой.

«Если вы постоянно кладете смартфон экраном вниз, появляется возможность его поцарапать. Так как даже на гладком столе может попасться твердая песчинка, которая может при трении наносить микроцарапины. Со временем смартфон просто потеряет презентабельный вид. С другой стороны, если есть вероятность падения на смартфон какого-либо даже не тяжелого предмета, то экран останется целым — иногда для появления трещины достаточно того, что на смартфон упали ключи. Особенно, если они упадут ребром — эффект будет как от удара молотка аварийного выхода», — рассказал эксперт.

Если класть телефон экраном вниз, то он будет меньше затираться о поверхность стола. Но в такой ситуации есть шанс повредить объектив фронтальной камеры, особенно, если это дешевая техника.

В случае, если держать смартфон экраном вверх, маленькие царапины могут появиться на основной камере. Эксперт отметил, что важно купить защитную пленку или стекло для вашего смартфона.

Это поможет обезопасить экран телефона от возможных повреждений. Также Ситнов рекомендует приобрести чехол с высокими бортами, чтобы смартфон не касался поверхностей экраном и камерой. Для ношения в карманах, рюкзаках или сумках эксперт рекомендует использовать вместе с гаджетом чехол-книжку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как вычислить слежку через камеру смартфона и остановить ее.

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