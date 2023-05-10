ФСБ пресекла попытку теракта на антифашистском фестивале в Самаре

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 46

Злоумышленница была задержана с поличным после закладки в тайник пакета с опасными веществами.

ФСБ пресекла попытку теракта на антифашистском фестивале в Самаре

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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Сотрудниками ФСБ была пресечена деятельность украинки, которая планировала совершить поджог на Международном антифашистском фестивале в Самаре. Она готовила теракт на центральной пощади Куйбышева, уточнили в пресс-службе регионального управления Службы безопасности.

В ведомстве рассказали, что гражданка Украины планировала передачу средств для поджога неизвестному лицу. Сообщается, что женщина занималась сбором и передачей информации о военных объектах и местах массового скопления граждан.

Злоумышленница была задержана 23 апреля в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов поймали ее с поличным сразу после закладки пакета с химическими веществами в тайник. В личных вещах подозреваемый был обнаружен телефон, содержащий переписку с лицом, который представился сотрудником одной их украинских военных организаций.

Отмечается, что женщина вела свою злоумышленную деятельность с целью воздействия на власти РФ и склонения их к отказу от продолжения проведения спецоперации. Следственными отделом в ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за реализацию приготовлений к теракту. Фигурантка заключена под стражу.

Сотрудники соответствующих органов продолжают проведение необходимых мероприятий для установления личности ее подельников и иных деталей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Челябинской области по подозрению в терроризме задержан местный житель.

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