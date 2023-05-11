Некоторые поклонники были уверены, что знаменитая артистка не может забыть экс-супруга. Так ли это на самом деле?

Актриса Кристина Асмус призналась в любви другому человеку впервые после развода с юмористом Гариком Харламовым. Удивительно, но объектом чувств артистки стал не Роман Евдокимов, хотя пресса много писала об их романе. А Стася Милославская — возлюбленная актера Саши Петрова.

«Я люблю эту девчонку. Очень люблю! Я готова каждый день напоминать тебе выпрямлять спину, с удовольствием носить твои вещи через весь перекрытый центр <…> Готова часами слушать твой заразительный смех, обсуждать с тобой секс игрушки и все сплетни мира», — написала Кристина.

Девушка Саши Петрова креативно ответила на необычное поздравление с днем рождения. Instagram* / milostasii

Внезапные признания Асмус объяснила тем, что Милославская недавно отпраздновала день рождения — ей исполнилось 28 лет. На необычное поздравление Стася отреагировала не менее креативно.

«Меня выложили в аккаунте с четырьмя миллионами подписчиков!!! Я звезда!!! Как тяжело быть звездой!!!» — одновременно порадовалась и пожаловалась знаменитость.

К слову, некоторые поклонники считают, что Кристина Асмус до сих пор не может забыть Гарика Харламова. Поводом для таких мыслей, как писал 5-tv.ru, стала жизнь бывших супругов под одной крышей даже спустя три года после развода.

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