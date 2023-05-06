Асмус съехала от Харламова спустя три года после развода: «Экономим на всем»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18

Асмус съехала от Харламова спустя три года после развода

Асмус съехала от Харламова спустя три года после развода: «Экономим на всем»

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Тема:
Конфликт Харламова и Асмус

Актрисе предстоит ремонт в новом жилище, ради которого пришлось затянуть пояса.

Актриса Кристина Асмус, похоже, наконец съехала от бывшего мужа Гарика Харламова и принялась благоустраивать новое жилище. В личном блоге она сообщила, что начала большой ремонт, из-за которого на хороший обед денег не остается. Своих подписчиков звезда попросила поделиться контактами с дизайнерами интерьеров, а также дать адреса магазинов с лучшими товарами для дома.

Асмус и Харламов разошлись в 2020 году — вскоре после того как заехали в свой огромный особняк на Рублевке. Несколько лет в доме шел ремонт: закончился как раз к разводу. С тех пор актриса с дочерью Настей жили на одном этаже, а бывший глава семейства на втором. И где-то между — его мама. Лишь недавно из-за неудачной шутки комика стало известно о продолжающемся совместном быте.

У Харламова появилась новая возлюбленная, тоже актриса, Катерина Ковальчук. Асмус встречается с коллегой по театру Романом Евдокимовым. Долгое время она скрывала новый роман, но сейчас поклонники уже наверняка знают, кем занято ее сердце. Вероятно, артисты приняли решение начать новую жизнь на отдельной территории.

Фото: Instagram* / asmuskristina

«Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Посмотрите на этого счастливого человека, который знает, что ему предстоит. Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!» — написала Асмус под грустным фото со скудным обедом.

Купила ли актриса себе новую квартиру или дом, неизвестно, будет ли она делить дом с Харламовым и требовать половину — тоже. Она решила не делиться подробностями, чем еще больше подогрела интерес публики. Некоторые даже предположили, что Асмус решила отремонтировать свою часть особняка. Ведь во время публичной ссоры с бывшим в соцсетях она заявляла, мол, ее угрозами удерживают в доме.

«Ремонт в доме Гарика?» — спросил актрису фолловер.

«В доме Сарика», — отшутилась она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гарик Харламов контролирует личную жизнь Кристины Асмус после развода.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
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