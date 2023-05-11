Новую избранницу Роберта Де Ниро запечатлели с новорожденным ребенком

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 115

Известный голливудский актер стал отцом уже в седьмой раз. Он признается, что роль родителя ему дается с трудом.

Новую избранницу Роберта Де Ниро запечатлели с новорожденным ребенком

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

Читайте нас в: Дзен Новости

Папарацци впервые смогли запечатлеть с новорожденным ребенком 45-летнюю избранницу актера Роберта Де Ниро на прогулке в Нью-Йорке. Тиффани Чен держала малыша на руках, а сзади нее шел телохранитель, который катил коляску, пишет The Voice.

Артист и его вторая половинка не раскрывают пол новорожденного. Но малыш, которому примерно около месяца, одет в фиолетовую пижаму и завернут в белое одеяло.

Поэтому многие пользователи сети предположили, что у обладателя двух премий «Оскар» родилась девочка. О рождении ребенка стало известно на этой неделе.

Де Ниро объявил об этом, отвечая на вопрос о том, каково быть отцом шестерых детей. Знаменитость признается, что беременность Чен была запланированной, а быть отцом для него — все еще одна из самых сложных задач.

«Никогда не становится легче», — иронично заявил актер.

У пары внушительная разница в возрасте: Де Ниро старше своей возлюбленной на 34 года. Но это не мешает им чувствовать себя счастливыми.

Они познакомились в 2015 году на съемках фильма «Стажер». Чен давала Де Ниро и его партнерше по картине Энн Хэтэуэй мастер-классы по тайцзи. Пару впервые заметили вместе в 2021 году во время прогулки в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Настасья Самбурская сообщила о рождении дочери.

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

12:56
НАТО завершает крупнейшую со времен холодной войны реформу
12:41
В России стало труднее чинить иностранную бытовую технику
12:39
Путь октрыт: когда стартуют полеты из России в Грузию
12:30
«Врачи говорят, что я везучая»: 74-летняя Поргина попала в больницу с травмой
12:29
«Это не конец»: в ЕС подсчитали потраченные на помощь Украине деньги
12:21
ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета «Тюльпан»

Сейчас читают

«Потолка еще не достигла»: затравленной в Сети Высоцкой вынесли вердикт
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп