Новую избранницу Роберта Де Ниро запечатлели с новорожденным ребенком

Папарацци впервые смогли запечатлеть с новорожденным ребенком 45-летнюю избранницу актера Роберта Де Ниро на прогулке в Нью-Йорке. Тиффани Чен держала малыша на руках, а сзади нее шел телохранитель, который катил коляску, пишет The Voice.

Артист и его вторая половинка не раскрывают пол новорожденного. Но малыш, которому примерно около месяца, одет в фиолетовую пижаму и завернут в белое одеяло.

Поэтому многие пользователи сети предположили, что у обладателя двух премий «Оскар» родилась девочка. О рождении ребенка стало известно на этой неделе.

Де Ниро объявил об этом, отвечая на вопрос о том, каково быть отцом шестерых детей. Знаменитость признается, что беременность Чен была запланированной, а быть отцом для него — все еще одна из самых сложных задач.

«Никогда не становится легче», — иронично заявил актер.

У пары внушительная разница в возрасте: Де Ниро старше своей возлюбленной на 34 года. Но это не мешает им чувствовать себя счастливыми.

Они познакомились в 2015 году на съемках фильма «Стажер». Чен давала Де Ниро и его партнерше по картине Энн Хэтэуэй мастер-классы по тайцзи. Пару впервые заметили вместе в 2021 году во время прогулки в Нью-Йорке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Настасья Самбурская сообщила о рождении дочери.