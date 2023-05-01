«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери

Актриса вышла на связь с поклонниками из комнаты, похожей на родильную палату. В руках она держала «ребенка».

Актриса Настасья Самбурская высмеяла обвиняющих ее в отсутствии семьи и детей. Знаменитость в своем блоге опубликовала видео из помещения, похожего на родильную палату. На руках она держала «новорожденного малыша», завернутого в пеленку.

Самбурской уже 36 лет. Но замужем она была лишь раз. Брак с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем продлился лишь два месяца. После развода у знаменитости были романы. Но к созданию семьи они не привели. При этом она не раз признавалась, что, как и любая женщина, хочет найти достойного спутника. Не против и детей. Но рожать для себя не собирается. Если же возникнет рьяное желание иметь наследника, то возьмет ребенка из детского дома. Тем не менее, не все интернет-пользователи разделили такую позицию с актрисой.

Некоторые и дальше продолжили упрекать Самбурскую в отсутствии мужа и детей в ее годы. Устав от объяснений, актриса решила пошутить.

«Солнышко, я поздравляю, у тебя вот такая страшная дочь», — заявила в опубликованном на 7Дней.ru видео.

Ребенок на кадрах оказался куклой. Сама же Самбурская была в халате и без макияжа. Вероятней всего, актриса задействована в сериале или фильме. Параллельно с этим она не упустила возможность задеть критикующих ее.

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