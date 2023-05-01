«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 108

Актриса Настасья Самбурская в шутку сообщила о рождении ребенка

«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Актриса вышла на связь с поклонниками из комнаты, похожей на родильную палату. В руках она держала «ребенка».

Актриса Настасья Самбурская высмеяла обвиняющих ее в отсутствии семьи и детей. Знаменитость в своем блоге опубликовала видео из помещения, похожего на родильную палату. На руках она держала «новорожденного малыша», завернутого в пеленку.

Самбурской уже 36 лет. Но замужем она была лишь раз. Брак с коллегой по цеху Кириллом Дыцевичем продлился лишь два месяца. После развода у знаменитости были романы. Но к созданию семьи они не привели. При этом она не раз признавалась, что, как и любая женщина, хочет найти достойного спутника. Не против и детей. Но рожать для себя не собирается. Если же возникнет рьяное желание иметь наследника, то возьмет ребенка из детского дома. Тем не менее, не все интернет-пользователи разделили такую позицию с актрисой.

Некоторые и дальше продолжили упрекать Самбурскую в отсутствии мужа и детей в ее годы. Устав от объяснений, актриса решила пошутить.

«Солнышко, я поздравляю, у тебя вот такая страшная дочь», — заявила в опубликованном на 7Дней.ru видео.

Ребенок на кадрах оказался куклой. Сама же Самбурская была в халате и без макияжа. Вероятней всего, актриса задействована в сериале или фильме. Параллельно с этим она не упустила возможность задеть критикующих ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему актриса Анастасия Уколова оказалась в шоке от материнства.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео