«Серое» продвижение: как Wildberries обокрали на 650 миллионов рублей

Ранее в интернете появилась информация, что базы данных компании взломаны, посылки не отслеживаются, а у клиентов не получается оформить заказы. Что происходит на самом деле?

Сервисы компании Wildberries работают в штатном режиме, а причиной ущерба в 650 миллионов рублей стала нелегальная реклама. Руководитель пресс-службы компании Валерий Прокопьев в беседе с 5-tv.ru разъяснил ситуацию и назвал информацию о взломе базы данных фейком.

«Сервисы компании работают в стандартном режиме, базы данных не пострадали, ценники никто не менял», — заявил он.

Причина, по которой компания обратилась в полицию, оказалась в другом. На онлайн-платформе нелегально продвигалась реклама с помощью внешних сервисов. Около 300 продавцов пользовались услугами злоумышленников, которые создали специальный Telegram-бот. Через него сотрудники продвигали рекламу на площадке и не оплачивали ее, в связи с чем компания потеряла около 650 миллионов рублей.

«Точная сумма будет установлена в ходе следственных действий», — подчеркнул Прокопьев.

Продавцы, которых уличили в пользовании нелегальными услугами, должны будут оплатить рекламу в полном объеме. В пресс-службе Wildberries напомнили покупателям, что пользование сторонними сервисами является нарушением законодательства. К тому же так они могут потерять управление личным кабинетом и понести серьезные убытки.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд признал незаконным платный возврат товара с браком на Wildberries.