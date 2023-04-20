Суд признал незаконным платный возврат товара с браком на Wildberries

Подольский городской суд признал незаконным действия Wildberries по возврату бракованного товара за дополнительную плату. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Николая Дрозда.

Иск был удовлетворен неделю назад, 13 апреля. С момента вступления решения суда в силу, покупатели смогут требовать от продавца деньги. При этом сотрудники Wildberries с решением суда не согласились. По их мнению, не все детали были выяснены при расследовании. Кроме того, на заседании не присутствовал никто из компании, так как не были извещены надлежащим образом. Соответственно, и аргументы представить не смогли. Компания намерена обжаловать решение суда.

К слову, это не первый скандал с участием маркетплейса. В марте владельцам и представителям пунктов выдачи заказов пришлось буквально штурмовать офис компании в Москве. Они были недовольные новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара.

Решить ситуацию помогла Госдума. Там состоялось несколько встреч с представителями компании, депутатами, предпринимателями. После чего более десяти тысяч некорректных штрафов за подмену товаров были отменены. Также Wildberries решил обновить систему обратной связи и возобновил работу 15 закрытых пунктов выдачи заказов.

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