Казалась абсолютно обнаженной: Бейонсе начала первый за пять лет большой тур

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Полина Долгова
Полина Долгова 61

Бейонсе открыла большой тур спустя пять лет затишья

Фото, видео: www.globallookpress.com / Recording Academy Grammys; 5-tv.ru

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Шоу получилось ошеломляющим благодаря перформансам и нестандартным нарядам звезды.

Американская певица Бейонсе открыла большой тур Renaissance World Tour спустя пять лет затишья. Первый концерт состоялся в Стокгольме, он собрал более 50 тысяч человек. Звезда появилась на летающем коне и лишь затем спустилась на сцену.

Бейонсе в ходе выступления сменила множество нарядов, начиная от костюма инопланетянки и заканчивая обтягивающим комбинезоном, в котором артистка казалась абсолютно обнаженной.

Также запоминающимися образами стали: костюм пчелы и, конечно же, платье, которое в формате перфоманса «покрасили» ультрафиолетовой лампой прямо во время выступления.

Однако певица при этом в ходе шоу мало танцевала. Сообщается, что накануне выступления она получила травму.

Согласно официальному сайту артистки, тур завершится концертом в Новом Орлеане 27 сентября. За время гастролей певица выступит во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Испании и Польше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду R’n’B Бейонсе уличили в неуплате налогов.

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