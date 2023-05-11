Москва предупреждала, что поставки вооружения киевскому режиму извне станут для российской армии законными целями.

Значительная часть поставляемого Украине западного вооружения ликвидируется Воздушно-космическими силами РФ еще до поступления на фронт. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире федерального канала.

По его словам, российские летчики уничтожают не только укрепрайоны противника, но и оставляют ВСУ без техники, которая даже не успевает добраться до эпицентра СВО.

«Ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта», — прокомментировал врио главы республики.

Ян Гагин отметил, что украинской стороной был получен большой объем военной помощи. Тем не менее, добавил он, большая часть обещанной ВСУ техники застряла на румынских и польских базах.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву.