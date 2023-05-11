«Не доезжает»: как ВС РФ уничтожают западную технику на стадии транспортировки
Гагин: большая часть поставляемой ВСУ техники уничтожается до поступления на фронт
Фото: Савицкий Вадим / ТАСС
Москва предупреждала, что поставки вооружения киевскому режиму извне станут для российской армии законными целями.
Значительная часть поставляемого Украине западного вооружения ликвидируется Воздушно-космическими силами РФ еще до поступления на фронт. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире федерального канала.
По его словам, российские летчики уничтожают не только укрепрайоны противника, но и оставляют ВСУ без техники, которая даже не успевает добраться до эпицентра СВО.
«Ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта», — прокомментировал врио главы республики.
Ян Гагин отметил, что украинской стороной был получен большой объем военной помощи. Тем не менее, добавил он, большая часть обещанной ВСУ техники застряла на румынских и польских базах.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву.
- 11 мая
- Стали известны главные задачи Фонда поддержки участников СВО
- 11 мая
- Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву
- 11 мая
- Попытка переиграть? Почему Украину пытаются принудить к переговорам с Россией
- 11 мая
- Минобороны РФ: штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска
- 11 мая
- Российские силы ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области
- 11 мая
- Москва пообещала «адекватный ответ» на поставку Киеву дальнобойных ракет
- 11 мая
- «Это не конец»: в ЕС подсчитали потраченные на помощь Украине деньги
- 11 мая
- ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ расчетом миномета «Тюльпан»
- 11 мая
- «Надо подождать»: Владимир Зеленский отложил контрнаступление ВСУ
- 11 мая
- «С большими потерями для противника»: бронепоезда ВС России отразили атаки ВСУ
Читайте также
36%
-0.13 84.15
-0.76
Нашли ошибку?