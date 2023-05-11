Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву

Информацию о поставке данного оружия ранее распространили западные СМИ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Официальную позицию Лондона он озвучил во время своего выступления в Палате общин.

«Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — прокомментировал он.

Уоллес подчеркнул, что решение о поставках дальнобойных ракет киевскому режиму было принято им совместно с премьер-министром страны Риши Сунаком.

В западных СМИ накануне появились сообщения о поставке Британией ракет Storm Shadow в зону СВО. По данным ресурсов, Киев якобы пообещал Лондону не применять дальнобойное оружие в отношении целей на территории РФ.

Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставка вооружения украинских нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в «законные цели».

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле отреагировали на поставку Британией дальнобойных ракет на Украину.