Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву
Уоллес: Великобритания передаст Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
Фото: Reuters Photographer
Информацию о поставке данного оружия ранее распространили западные СМИ.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил поставку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Официальную позицию Лондона он озвучил во время своего выступления в Палате общин.
«Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow», — прокомментировал он.
Уоллес подчеркнул, что решение о поставках дальнобойных ракет киевскому режиму было принято им совместно с премьер-министром страны Риши Сунаком.
В западных СМИ накануне появились сообщения о поставке Британией ракет Storm Shadow в зону СВО. По данным ресурсов, Киев якобы пообещал Лондону не применять дальнобойное оружие в отношении целей на территории РФ.
Москва неоднократно предупреждала западные страны, что поставка вооружения украинских нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в «законные цели».
Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле отреагировали на поставку Британией дальнобойных ракет на Украину.
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