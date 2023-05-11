Новое мощное землетрясение всколыхнуло юго-восток Турции

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 86

Подобные толчки наблюдались на территории провинции Кахраманмараш в феврале этого года.

Новое мощное землетрясение всколыхнуло юго-восток Турции

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Новое мощное землетрясение всколыхнуло юго-восток Турции. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Подобные подземные толчки наблюдались на территории провинции Кахраманмараш в феврале этого года.

По данным турецких ученых очаг подземных толчков залегал на глубине почти 12-ти километров магнитудой 4 и был зафиксирован в 17:57 по местному времени.

Чуть позднее землетрясение магнитудой 3,9 произошло на границе с Ираном. Установлено, что очаг был в 65 километрах к югу от Еревана согласно данным спасательной службы МВД.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Новое мощное землетрясение всколыхнуло юго-восток Турции

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