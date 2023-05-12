Хайтек в окопах: бойцы ВС РФ показали свои блиндажи в ЛНР и новую антидроновую пушку
Передовые технологии уже плотно вошли в повседневную жизнь российских военнослужащих. Особенно это заметно под Кременной в ЛНР.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Передовые технологии уже плотно вошли в повседневную жизнь российских бойцов. Особенно это заметно под Кременной в ЛНР. На испытаниях там замечен экспериментальный образец антидронового ружья. В случае успешного применения оно пойдет в серию.
Самое интересное, что прислали его бойцам вместе с гуманитарной помощью прямо с малой родины. Смотрите эксклюзивные кадры в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.
Комбат Аскольд показывает место, где недавно разбили группу диверсантов. На его плече красуется подаренный штурмовиками шеврон. Еще несколько дней, и его батальон отправится на подмогу соратникам к Артемовску. А пока его парни осваивают новые дроны, которые недавно получили.
«Сначала будем очень осторожно пользоваться. А потом, когда уже приноровимся, будем более нагло работать, так сказать. А по-другому с ними никак», — рассказал боец группировки «Юг» с позывным «Новый».
Более опытные товарищи проводят разведку и выявляют технику противника для дальнейшего удара.
«Страшное какое орудие, бластер», — шутят бойцы, увидев самодельное антидроновое ружье с милым названием «Кошмарик».
Новинку прислали с гуманитарной помощью. Это пробная версия, впервые на фронте.
Интересуемся, что бойцы делают в минуты отдыха.
«То блиндаж строишь, то отпросишься к соседям, к землякам сходишь. Там чуваши есть, к башкирам ходим, общаемся. Пока мы наблюдаем. Скажут „фас“, будет фас!» — пообещал военнослужащий с позывным «Нюхреп».
Тут у ребят своеобразная «книга» посетителей — стена в блиндаже, где фиксируются все гости. Из других рот заходят. Здесь и Чувашия, и Екатеринбург, и Мордовия, Курган. Оставили и мы свой автограф, а потом прошлись по гостям. Вот образцово-показательный блиндаж командира Тимохи.
«Мы сами строители. Сделали в три наката. Если не лениться, все можно. Чем больше сделаешь, тем сильнее обезопасишь жизнь свою и близких», — поделился командир подразделения группировки «Юг» с позывным «Тимоха».
Но блиндаж командира «Цыгана» — вне конкуренции. Просто потому, что в нем есть телевизор! Правда, для работы в первую очередь.
«Часто смотрим, как летают дроны. Скидываем сюда видео, чтобы смотреть потом», — признался российский боец.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВДВ придумали новую тактику и вынуждают ВСУ отступать под Кременной.
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