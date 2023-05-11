Больно бьют! ВДВ придумали новую тактику и вынуждают ВСУ отступать под Кременной

Активные бои сейчас идут на подступах к Кременной. Российские десантники выработали свою тактику подавления ВСУ, благодаря которой противник вынужден отступать с позиций. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат все покажет.

Костромские десантники продолжают выбивать противника из лесов Кременной. Сейчас отправляемся на боевую работу. Вокруг брошенные позиции националистов. Эти пустые коридоры из раненых деревьев — пока что так называемая серая зона.

Экипаж БМД-2 подъезжает на 100 метров к противнику. Раскат 30-милиметровой автоматической пушки — это практически стрельба в упор. За экипажами БМД украинские боевики ведут настоящую охоту. И это словно признание успехов наших бойцов. В этот раз противник пытался ответить ударом из минометов.

А это кадры от соседей по линии соприкосновения — соединения специального назначения ЦВО. На них запечатлена работа беспилотников, которые с ювелирной точностью обрабатывают окопы противника, и корректировка огня. Боевики, которые уцелеют после такого, обычно голову бояться поднять. Что уж говорить о спасении своих же товарищей — даже раненых не всегда выносят с поля боя. Помощь им приходится оказывать уже российским солдатам.

Для украинских подразделений, которые бросать оружие не собираются, единственный выход — навсегда остаться в этих лесах. Корректировщики доложили: цель экипажа БМД-2 — наблюдательный пункт — разлетелась в щепки.

— Отработали это по живой силе?

— Да, по позициям противника. Отстреливаем, осколками косим.

Бойцы 98-й дивизии ВДВ косят врага не только прямой наводкой. Вот результат работы ивановских десантников. По блиндажам противника бьют, не жалея снарядов. Иногда на цели выводят тропы националистов.

«Победа за нами. И инициатива тоже. Потихонечку продавливаем. Когда работает БМД-2, они боятся. Откатываются метров по 100-200», — рассказал российский военнослужащий.

После возвращения десантники готовят технику к очередной боевой задаче — загружают боекомплект. Таких лент хватит, чтобы палить минуту без перерыва. Это очень много, учитывая, что расстояние до врага порой позволяет собственными глазами его разглядеть.