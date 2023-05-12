В правительстве не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с Конституцией.

В правительстве не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Правительственная комиссия России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне проект закона разработал и вынес на рассмотрение Госдумы депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Предлагалось внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Однако в проекте отзыва комиссии кабмина указано, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с Конституцией.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — говорится в сообщении.

Более того, в пояснительной записке к законопроекту нет анализа правоприменительной практики, который позволил бы определить количество граждан, подпадающих под действие инициативы. Также нельзя оценить степень влияния нововведения на ситуацию в армии в условиях общей или частичной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ из запаса.

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