В правительстве не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации

Правительственная комиссия России по законопроектной деятельности не поддержала инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне проект закона разработал и вынес на рассмотрение Госдумы депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев. Предлагалось внести поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Однако в проекте отзыва комиссии кабмина указано, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с Конституцией.

«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности РФ расширение перечня категорий граждан, которым законодательством РФ предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — говорится в сообщении.

Более того, в пояснительной записке к законопроекту нет анализа правоприменительной практики, который позволил бы определить количество граждан, подпадающих под действие инициативы. Также нельзя оценить степень влияния нововведения на ситуацию в армии в условиях общей или частичной мобилизации.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан РФ из запаса.