Болгария запретила въезд некоторым туристам

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Болгария запретила въезд в страну путешественникам по неоткрытым визам

Болгария запретила въезд некоторым туристам

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg

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Теперь путешественникам нужно будет «обкатать» свою визу, чтобы попасть в страну. Есть ли еще какие-то новые требования?

В Болгарии решили ужесточить правила въезда в страну. Теперь прибытие в республику по неоткрытому шенгену запрещено. Об этом сообщает «Държавен вестник».

Чтобы попасть в Болгарию, туристам нужно будет хотя бы раз посетить одно из государств, входящих в Шенгенскую зону. Аналогичные правила начали действовать в отношении Румынии и Кипра: с этими визами также можно въехать в Болгарию после посещения страны, которая выдала визу.

Документ, выданный Кипром и Румынией, не входящих в Шенгенское соглашение, должен быть предварительно использован в выдавшей его стране. Кстати, Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд по этому типу виз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как губернатор Бали предложил отказаться от туризма на 100 лет.

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