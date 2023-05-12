Ариведерчи: Пугачева покинула Россию несколько дней назад

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 3 811

Алла Пугачева уехала из России после похорон Валентина Юдашкина

Ариведерчи: Пугачева покинула Россию несколько дней назад

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Недолго артистка пробыла в родных краях. Зачем она приезжала?

Российская певица Алла Пугачева, похоронив своего близкого друга, снова покинула Россию. Об этом сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.

По ее словам, артистка улетела из Москвы на самолете несколько дней назад. Куда именно направилась Пугачева, неизвестно. Однако, скорее всего, в Израиль, где проживает сейчас ее семья.

До этого Алла Борисовна решила почтить своим присутствием Родину, приехав на похороны модельера Валентина Юдашкина. Так, 6 мая артистка прибыла на прощание на Троекуровское кладбище.

Пугачева вместе с мужем-иноагентом в спешке стали собирать вещи вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Осенью певица внезапно вернулась на Родину. Многие подумали, навсегда. Но ошиблись. Она всего лишь встретилась с друзьями и через месяц вновь бросила все и уехала за границу с наследниками, а также назвала россиян «рабами» и «холопами».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Барецкий назвал причины возвращения Пугачевой в РФ.

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