Кедми заявил, что у России только один выход — победа
Кедми: Китай пошел на сближение с Россией, только из-за веры в ее победу
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Особую поддержку Москве оказывает Пекин.
Ставки в большой геополитической игре повышаются. Для России важны победа в войне на Украине, а также выигрыш в экономическом противостоянии с Западом. Об этом рассказал израильский военно-политический эксперт, политолог, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он уверен, что Китай пошел на небывалое сближение с Россией, только из-за веры в ее победу, сообщает издание ИА SM-News.
Кедми отмечает, что Китай при Си Цзиньпине поддерживает российское государство только потому, что у него есть вера в победу России.
«Ни одно государство, тем более Китай, никогда не ставят на карту, которая проиграет. Не введет себя в союз со страной, которая проигрывает», — отмечает Кедми.
По словам эксперта, Запад полагает, что проигрыш Москвы нанесет сильнейший, даже, скажем так, убийственный удар по вере России в стране и вне ее.
«У России выхода нет: только побеждать», — подчеркнул израильский аналитик.
Прежде Кедми заявлял, что Москва не говорит о своих планах ведения боевых действий. И это приносит положительные результаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что китайский юань может стать альтернативой доллару и евро.
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