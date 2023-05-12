Кедми заявил, что у России только один выход — победа

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 53

Кедми: Китай пошел на сближение с Россией, только из-за веры в ее победу

Кедми заявил, что у России только один выход — победа

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Особую поддержку Москве оказывает Пекин.

Ставки в большой геополитической игре повышаются. Для России важны победа в войне на Украине, а также выигрыш в экономическом противостоянии с Западом. Об этом рассказал израильский военно-политический эксперт, политолог, бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он уверен, что Китай пошел на небывалое сближение с Россией, только из-за веры в ее победу, сообщает издание ИА SM-News.

Кедми отмечает, что Китай при Си Цзиньпине поддерживает российское государство только потому, что у него есть вера в победу России.

«Ни одно государство, тем более Китай, никогда не ставят на карту, которая проиграет. Не введет себя в союз со страной, которая проигрывает», — отмечает Кедми.

По словам эксперта, Запад полагает, что проигрыш Москвы нанесет сильнейший, даже, скажем так, убийственный удар по вере России в стране и вне ее.

«У России выхода нет: только побеждать», — подчеркнул израильский аналитик.

Прежде Кедми заявлял, что Москва не говорит о своих планах ведения боевых действий. И это приносит положительные результаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что китайский юань может стать альтернативой доллару и евро.

Тема:
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